https://news.day.az/society/1232722.html В ходе проведения выпускных экзаменов в этом году в Азербайджане будут учтены требования в связи с пандемией
В ходе проведения выпускных экзаменов в этом году в Азербайджане будут учтены требования в связи с пандемией
В ходе проведения выпускных экзаменов в этом году в Азербайджане будут учтены требования в связи с пандемией.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, в ходе экзамена за каждым столом будет сидеть один человек.
"Между ними будет соблюдена дистанция. В одной аудитории экзамен будут сдавать 12-15 человек", - уточнила Аббасзаде.
Глава ГЭЦ добавила, что в экзаменационные вопросы не будут включены темы программы обучения апреля-июня.
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