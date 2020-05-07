В ходе проведения выпускных экзаменов в этом году в Азербайджане будут учтены требования в связи с пандемией.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в ходе экзамена за каждым столом будет сидеть один человек.

"Между ними будет соблюдена дистанция. В одной аудитории экзамен будут сдавать 12-15 человек", - уточнила Аббасзаде.

Глава ГЭЦ добавила, что в экзаменационные вопросы не будут включены темы программы обучения апреля-июня.