Стало известно, когда будут проведены вступительные экзамены в вузы Азербайджана

Вступительные экзамены в вузы предусматривается провести после 20 июля за один раз.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает Day.Az.

По ее словам, прием документов абитуриентов будет проведен в электронном формате с 12 мая по пятое июня.

Как и в прошлые годы, конкурс будет проведен на основе 700-балльной шкалы выпускных и вступительных экзаменов.

Абитуриенты, которые примут участие в экзаменах по I-IV группам специальностей, также смогут принять участие в конкурсе по V группе специальностей, с условием сдачи экзамена по способностям.

Из программ вступительного экзамена будут исключены темы, пройденные после первого марта (11-класс), и на экзаменах оценивание этих тем не предусматривается.

Онлайн-отбор специальностей для приема в магистратуру будет осуществлен после утверждения плана приема.