Джейхун Байрамов: Планируется принять на работу около 1400 учителей на постоянной основе

В этом году создана возможность проведения онлайн-собеседования по приему на работу учителей на основе бессрочного договора. В течение двух недель планируется перевод 1400 учителей на работу на постоянной основе.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

Он сказал, что смена мест работы учителей будет осуществляться в электронной форме в мае и июне: "Централизованный прием на работу учителей планируется провести во второй половине июля и августе этого года".