https://news.day.az/society/1232731.html Джейхун Байрамов: Планируется принять на работу около 1400 учителей на постоянной основе
Джейхун Байрамов: Планируется принять на работу около 1400 учителей на постоянной основе
В этом году создана возможность проведения онлайн-собеседования по приему на работу учителей на основе бессрочного договора. В течение двух недель планируется перевод 1400 учителей на работу на постоянной основе.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.
Он сказал, что смена мест работы учителей будет осуществляться в электронной форме в мае и июне: "Централизованный прием на работу учителей планируется провести во второй половине июля и августе этого года".
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