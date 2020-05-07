Джейхун Байрамов: Прием в V-IX классы лицеев и гимназий будет проведен во второй половине августа

Прием в V-IX классы лицеев и гимназий для одаренных учащихся в Баку и регионах будет проведен во второй половине августа этого года.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что предварительный этап Республиканской предметной олимпиады был проведен в январе-феврале: "Третий финальный этап был запланирован на конец марта. Право участия в финале получили 589 учащихся. Финальный этап по 8 предметам запланирован на первую половину июня".