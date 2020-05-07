Внесена ясность в вопрос приема в профессиональные образовательные учреждения Азербайджана

Оценивание по общеобразовательным предметам в системе профессионального образования Азербайджана завершилось в январе. Однако студенты не завершили производственную практику и не сдали соответствующие экзамены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр образования отметил, что оценивание в системе профобразования будет проводиться в соответствии с предыдущими результатами: "Если какой-нибудь студент выразит недовольство, он сможет вновь пройти оценивание в июле-августе. В августе этого года, как и всегда, планируется прием в профессиональные образовательные учреждения.