Во время итоговой аттестации в вузах будут взяты за основу результаты семестров прошлых лет - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА
Что касается итоговой аттестации в вузах, то около 80 процентов студентов сдают государственные экзамены. 20 процентов студентов сдают дипломные работы.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, в большинстве случаев будет принято во внимание оценивание, проведенное в предыдущие годы: "Недовольные итогами этой аттестации студенты смогут обратиться в вузы для прохождения повторной аттестации".
Министр образования также добавил, что во время итоговой аттестации за основу будут взяты результаты семестров предыдущих лет. Дж.Байрамов отметил, что дипломные работы будут представлены вузам в онлайн-формате: "Вузы могут организовать защиту дипломных работ в онлайн-формате, либо в обычном порядке".
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