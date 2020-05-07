https://news.day.az/society/1232750.html Стало известно, когда в Азербайджане начнутся экзамены для приема на госслужбу
Стало известно, когда в Азербайджане начнутся экзамены для приема на госслужбу
Вступительные экзамены на государственную службу в Азербайджане будут проведены с августа с условием проведения двух экзаменов за один месяц.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает в четверг Day.Az.
По ее словам, собеседования предусматривается провести в онлайн-формате. В первую очередь планируется провести экзамены в 32 госоргана, отложенные в связи с особым режимом карантина.
Выдача сертификатов будет осуществлена в индивидуальном порядке на основании личных уведомлений.
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