Стало известно, когда в Азербайджане начнутся экзамены для приема на госслужбу

Вступительные экзамены на государственную службу в Азербайджане будут проведены с августа с условием проведения двух экзаменов за один месяц.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает в четверг Day.Az.

По ее словам, собеседования предусматривается провести в онлайн-формате. В первую очередь планируется провести экзамены в 32 госоргана, отложенные в связи с особым режимом карантина.

Выдача сертификатов будет осуществлена в индивидуальном порядке на основании личных уведомлений.