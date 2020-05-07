Джейхун Байрамов: Открытие государственных детсадов летом не предусматривается

Открытие государственных детсадов в Азербайджане летом не предусмотрено.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в соответствующем решении Оперативного штаба предусмотрены все учебные заведения на территории страны и это охватывает период до 31 мая: "Не предусмотрено открытие детсадов и до следующего учебного года".

Дж.Байрамов отметил, что педагоги и технические работники государственных детсадов получают зарплату: "По поручению президента, Кабинет министров утвердил План мероприятий, в котором содержится механизм поддержки частного сектора. Оказывается поддержка по выплате зарплат частным и физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков, сотрудникам. Это охватывает и частные детсады. Об открытии дошкольных образовательных учреждений с 1 июня решение не принималось".