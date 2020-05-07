Электронный перевод учащихся продолжится в следующем учебном году

В течение года проводится электронный перевод учащихся. Если учащийся меняет адрес проживания, он может обратиться в электронном порядке и перевестись из одного учебного заведения в другое".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что после приостановления обучения в школах электронный перевод также практически стал невозможен, так как руководство школы должно подтвердить прием учащегося: "Из-за отсутствия деятельности учебных заведений, с учетом препятствий электронный перевод учащихся также приостановлен и будет продолжен в следующем учебном году".