https://news.day.az/society/1232760.html Малейка Аббасзаде: Прием документов в вузы будет осуществляться онлайн
Малейка Аббасзаде: Прием документов в вузы будет осуществляться онлайн
Прием документов будет осуществляться онлайн. В связи с приемом документов в вузы будут функционировать лишь региональные пункты приема документов.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что в связи с этим в административном здании ГЭЦ в Баку будет организован прием граждан посредством электронной очереди.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре