Малейка Аббасзаде: Прием документов в вузы будет осуществляться онлайн

Прием документов будет осуществляться онлайн. В связи с приемом документов в вузы будут функционировать лишь региональные пункты приема документов.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в связи с этим в административном здании ГЭЦ в Баку будет организован прием граждан посредством электронной очереди.