Джейхун Байрамов: В Азербайджане не предусмотрены какие-либо изменения в выдаче зарплат учителям

В Азербайджане не предусматриваются какие-либо изменения в выдаче зарплат учителям за период приостановления обучения в стране в связи с пандемией.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Day.Az.

По его словам, каждый работник сферы образования получит прежнюю зарплату.

"Своевременная выдача зарплат работникам системы образования, студентам - стипендий, одна из основных задач, поставленных перед нами Президентом Ильхамом Алиевым", - уточнил Джейхун Байрамов.