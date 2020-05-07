https://news.day.az/society/1232761.html Джейхун Байрамов: В Азербайджане не предусмотрены какие-либо изменения в выдаче зарплат учителям
Джейхун Байрамов: В Азербайджане не предусмотрены какие-либо изменения в выдаче зарплат учителям
В Азербайджане не предусматриваются какие-либо изменения в выдаче зарплат учителям за период приостановления обучения в стране в связи с пандемией.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Day.Az.
По его словам, каждый работник сферы образования получит прежнюю зарплату.
"Своевременная выдача зарплат работникам системы образования, студентам - стипендий, одна из основных задач, поставленных перед нами Президентом Ильхамом Алиевым", - уточнил Джейхун Байрамов.
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