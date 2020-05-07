В Азербайджане начата выплата пенсий за май

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к перечислению пенсий за май.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, средства перечислены жителям Сабаильского, Ясамалского, Бинагадинского, Насиминского, Гарадагского, Низаминского, Наримановского, Хатаинского районов Баку, а также Нахчыванской АР, Сумгайыта и Абшеронского района.

Жителям Хазарского, Пираллахинского, Сабунчинского, Сураханского районов Баку пенсии будут перечислены завтра.

Пенсии по другим городам и районам страны, а также госслужащим, лицам с военными и специальными званиями будут перечислены в ближайшие дни. Пособия, стипендии и компенсации за этот месяц будут перечислены 20 мая, а 28 мая будут перечислены средства по адресной государственной социальной помощи.

Таким образом, в период особого режима карантина выплата пенсией, пособий, стипендий и адресной помощи обеспечивается раньше предусмотренной даты.