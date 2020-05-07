В следующем месяце в Азербайджане будет проведено оценивание среди школьников

В следующем месяце в Азербайджане по каждой возрастной группе в избирательном порядке среди школьников будет проведено оценивание знаний.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, посредством телеуроков до учеников в целом доведено содержание учебной программы.

"В следующем месяце по каждой возрастной группе среди отобранных учеников будет проведено оценивание. На этом основании будет уточнен уровень усвоения программы. В то же время, ученикам и родителям будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки ", - уточнил Джейхун Байрамов.