https://news.day.az/society/1232785.html В следующем месяце в Азербайджане будет проведено оценивание среди школьников
В следующем месяце в Азербайджане будет проведено оценивание среди школьников
В следующем месяце в Азербайджане по каждой возрастной группе в избирательном порядке среди школьников будет проведено оценивание знаний.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, посредством телеуроков до учеников в целом доведено содержание учебной программы.
"В следующем месяце по каждой возрастной группе среди отобранных учеников будет проведено оценивание. На этом основании будет уточнен уровень усвоения программы. В то же время, ученикам и родителям будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки ", - уточнил Джейхун Байрамов.
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