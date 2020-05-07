В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам

В Баку будет изменена схема движения автобусов по некоторым маршрутам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Бакинском транспортном агентстве (БТА) сообщили, что в связи с ремонтными работами на улице 28 Мая на отрезке между улицами Юсифа Сафарова и Кёвкяб Сафаралиевой с восьмого мая будет временно ограничено движение транспортных средств.

Ввиду этого движение автобусов №№ 1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 будет организовано по альтернативным маршрутам, то есть через улицы Узеира Гаджибейли, Кёвкяб Сафаралиевой и Пушкина.