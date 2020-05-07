Стипендии за почетные звания в Азербайджане будут предоставляться по новому

Кабинет министров Азербайджана принял постановление в связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджана "О повышении ежемесячных стипендий за почетные звания и внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О предоставлении ежемесячной стипендии за почетные звания" от 4 июля 2005 года № 878" от первого мая 2020 года № 2009.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, распоряжение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно распоряжению, министерству юстиции поручено, при согласовании с министерством труда и социальной защиты населения и других соответствующих государственных органов (государственные юридические лица), которые будут определены в процессе исполнения, в двухмесячный срок представить предложения по приведению нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с распоряжением Президента Азербайджана "О повышении ежемесячных стипендий за почетные звания и внесении изменений в Распоряжение Президента Азербайджанской Республики "О предоставлении ежемесячной стипендии за почетные звания" от 4 июля 2005 года № 878" от первого мая 2020 года № 2009.

Участникам процесса согласования поручено принять соответствующие меры по вопросам, вытекающим из их нормосоздающих обязанностей (рассмотрение, подготовка, согласование, представление и др. проектов и предложений), в случе, если того требует положение исполнения, представить информацию Кабинету министров до истечения первой половины срока, определенного для исполнения. В то же время, субъекты, представляющие проекты правовых актов основному исполнителю, должны обеспечить выполнение требований соответственно статьей 48.2, 48.3 и 48.5 Конституционного закона Азербайджана "О нормативно правовых актах".

Центральным органам исполнительной власти с целью исполнения Распоряжения поручено не позднее трехмесячного срока в рамках своих полномочий принять все меры, вытекающие из их нормосоздающих обязанностей, представить министерству юстиции информацию об отсутствии нормативно-правовых актов или предложений, и в случае, если того требует положение исполнения, проинформировать Кабинет министров

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с Распоряжением, и в четырехмесячный срок проинформировать об этом Кабинет министров.

Исполнение настоящего распоряжение поручается отделу права и законодательства Аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу с даты подписания.