Сегодня будут выплачены пенсии по 4 районам Баку

Сегодня будут выплачены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам Баку, передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В ближайшие дни пенсии получат жители других городов и районов страны, а также госслужащие, военнослужащие и лица, имеющие специальные звания.

20 мая будут выданы пособия, стипендии и компенсации за май, 28 мая - адресная государственная социальная помощь.