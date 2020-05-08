https://news.day.az/society/1232886.html Сегодня будут выплачены пенсии по 4 районам Баку
Сегодня будут выплачены пенсии по 4 районам Баку
Сегодня будут выплачены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам Баку, передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В ближайшие дни пенсии получат жители других городов и районов страны, а также госслужащие, военнослужащие и лица, имеющие специальные звания.
20 мая будут выданы пособия, стипендии и компенсации за май, 28 мая - адресная государственная социальная помощь.
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