В Азербайджане продолжается строительство частных домов для беженцев и инвалидов войны

В Азербайджане строятся частные дома и приобретаются квартиры для семей беженцев и инвалидов войны, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, проводятся работы для предоставления семьям шехидов и инвалидам войны 1 500 квартир и частных домов, что на 60% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Минтруда уже приобрело 480 квартир в новых жилых зданиях для граждан этой категории, и продолжаются работы по приобретению еще 220 квартир.

Также в регионах республики до конца года в их распоряжение планируется передать 800 частных домов.