Граждане в обязательном порядке должны надевать медицинские маски при выходе из дома

Граждане Азербайджана обязательно должны использовать респираторную маску при выходе из дома, находясь в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел (МВД).

Также отмечается, что граждане обязаны соблюдать дистанцию в ​​2 метра при контакте с людьми и строго соблюдать правила, установленные в рамках карантинного режима.

Напомним, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики ввел в стране особый карантинный режим.

В МВД отметили, что, хотя требования соответствующих мер, принимаемых государством, в целом соблюдаются гражданами, в последние дни граждане перестали использовать медицинские маски в общественных местах и ​​не соблюдают социальную дистанцию.