https://news.day.az/society/1232975.html В Азербайджане будут штрафовать лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх
В Азербайджане будут штрафовать лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх
В Азербайджане будут оштрафованы лица, допускающие участие детей в спортивных азартных играх, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос отражен в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных проступках, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр предлагается применение административных санкций в виде штрафа в размере 500 манатов.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем последнем чтении.
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