В Азербайджане будут штрафовать лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх

В Азербайджане будут оштрафованы лица, допускающие участие детей в спортивных азартных играх, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос отражен в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных проступках, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр предлагается применение административных санкций в виде штрафа в размере 500 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем последнем чтении.