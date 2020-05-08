В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, смогут получить жилплощадь
В Азербайджане детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, предоставят жилплощадь, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующий вопрос отражен в поправке в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, которые относятся к малообеспеченной молодежи, нуждающейся в социальной защите, будет предоставлена жилплощадь в порядке, установленном Жилищным кодексом на основании договора об аренде.
После голосования документ был принят в третьем чтении.
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