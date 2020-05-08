В Азербайджане запретили рекламу энергетических напитков во время детских передач

В Азербайджане запрещена реклама энергетиков во время детских передач, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий вопрос отражен в поправке в закон "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, под запрет попадает обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением энергетических напитков и прерывание детских программ (передач) рекламой данной продукции.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в последнем, третьем чтении.