https://news.day.az/society/1232983.html В Азербайджане запретили рекламу энергетических напитков во время детских передач
В Азербайджане запретили рекламу энергетических напитков во время детских передач
В Азербайджане запрещена реклама энергетиков во время детских передач, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующий вопрос отражен в поправке в закон "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, под запрет попадает обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением энергетических напитков и прерывание детских программ (передач) рекламой данной продукции.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в последнем, третьем чтении.
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