СГБ проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана

Служба государственной безопасности проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана. 

Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба СГБ.

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