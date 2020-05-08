https://news.day.az/society/1232996.html СГБ проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана
СГБ проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана
Служба государственной безопасности проводит спецоперацию в министерстве культуры Азербайджана.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба СГБ.
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