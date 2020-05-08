https://news.day.az/society/1233000.html Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА
Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА
Пандемия не окажет серьезного влияния на рост уровня безработицы в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в интервью каналу Yeni TV.
По его словам, анализ проводится совместно с Государственным комитетом статистики.
"Основная задача правительства во время пандемии - обеспечить занятость. Основной уклон сделан на категорию неформально занятых. Эти люди получают только неформальную зарплату и лишены всех компенсаций", - сказал он.
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