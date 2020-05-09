На российском телеканале рассказали о подвигах легендарного азербайджанского военачальника Ази Асланова

На архангельском региональном телеканале "Регион-19" рассказали о подвигах легендарного азербайджанского военачальника, дважды Героя Советского Союза Ази Асланова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Регион-19" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустила рубрику "Дедушкины медали", где молодые люди рассказывают о подвигах героев войны.

Очередной видеовыпуск был посвящен нашему легендарному соотечественнику, гвардии генерал-майору танковых войск, дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.

Об истории жизни великого полководца рассказала студентка Северного государственного медицинского университета Самая Керимова.