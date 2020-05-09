https://news.day.az/society/1233006.html На российском телеканале рассказали о подвигах легендарного азербайджанского военачальника Ази Асланова - ВИДЕО
На российском телеканале рассказали о подвигах легендарного азербайджанского военачальника Ази Асланова - ВИДЕО
На архангельском региональном телеканале "Регион-19" рассказали о подвигах легендарного азербайджанского военачальника, дважды Героя Советского Союза Ази Асланова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Регион-19" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запустила рубрику "Дедушкины медали", где молодые люди рассказывают о подвигах героев войны.
Очередной видеовыпуск был посвящен нашему легендарному соотечественнику, гвардии генерал-майору танковых войск, дважды Герою Советского Союза Ази Асланову.
Об истории жизни великого полководца рассказала студентка Северного государственного медицинского университета Самая Керимова.
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