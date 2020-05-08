Нуждающиеся в единовременной выплате отказываются от предложенных рабочих мест - Заявление замминистра
Многие граждане, обратившиеся за получением единовременной помощи в 190 манатов, отказываются от предложенных им общественных рабочих мест.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал в интервью "Yeni TV".
По его словам, это свидетельствует о том, что многие из них имеют доход и обращаются за получением еще большего дохода.
Замминистра отметил, что 190 манатов - это единовременная выплата, и эти средства планируется выделять в течение двух месяцев: "При обращении за статусом безработного гражданам, нуждающимся в работе, предлагаются рабочие места. Были разработаны индивидуальные механизмы для привлечения на рынок труда тех, кто претендует на 190 манатов, но они отказываются. Сегодня для безработных создано 50 тысяч общественных рабочих мест".
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