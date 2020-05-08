https://news.day.az/society/1233046.html Как будут пропускать в бакинское метро - ПРАВИЛА
Как будут пропускать в бакинское метро - ПРАВИЛА
Обнародованы правила пользования бакинским метро с завтрашнего дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, бакинское метро возобновит работу с 6:00 утра 9 мая.
При этом пускать в метро будут только тех пассажиров, которые имеют SMS-разрешение, зарегистрированы на портале icaze.e-gov.az и имеют соответствующие документы.
Кроме того, на станциях и в вагонах метро все пассажиры обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.
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