В Азербайджане с учетом коронавируса изменят процедуру проведения экзаменов

В Азербайджане обнародованы методические указания "По профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 во время проведения экзаменов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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