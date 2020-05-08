https://news.day.az/society/1233053.html В Азербайджане с учетом коронавируса изменят процедуру проведения экзаменов
В Азербайджане с учетом коронавируса изменят процедуру проведения экзаменов
В Азербайджане обнародованы методические указания "По профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 во время проведения экзаменов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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