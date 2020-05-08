У пассажиров бакинского метро будут проверять температуру

Завтра на входах в станции Бакинского метрополитена в случае необходимости у пассажиров будет измеряться температура при помощи соответствующего медицинского оборудования.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении, распространенном ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что метро будет работать в усиленном режиме, движение поездов будет обеспечиваться с минимальным интервалом, с учетом технических возможностей.

С целью обеспечения социальной дистанции будут использоваться аудио-, визуальные, статические информационные методы и предупреждающие знаки на сиденьях станций и поездов. На входах будут установлены направляющие знаки для обеспечения безопасного и упорядоченного доступа к метро.