https://news.day.az/society/1233077.html В переходах у бакинского метро будут продаваться медицинские маски
В переходах у бакинского метро будут продаваться медицинские маски
"Будут созданы все условия для продажи медицинских масок в аптеках, действующих в переходах у бакинского метро".
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном ЗАО "Бакинский метрополитен".
Согласно "Руководству по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте", вход в метро без медицинской маски запрещен. Пассажиры должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию на станциях метро, а также в поездах.
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