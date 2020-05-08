В переходах у бакинского метро будут продаваться медицинские маски

"Будут созданы все условия для продажи медицинских масок в аптеках, действующих в переходах у бакинского метро".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно "Руководству по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте", вход в метро без медицинской маски запрещен. Пассажиры должны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию на станциях метро, а также в поездах.