В Азербайджане выявлено 75 случаев инфицирования коронавирусом, 25 вылечившихся

В Азербайджане выявлено 75 случаев инфицирования коронавирусом, 25 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 279 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 556, скончались 28 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 675 больных, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период было проведено 181 530 тестов.