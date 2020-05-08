https://news.day.az/society/1233089.html В Азербайджане выявлено 75 случаев инфицирования коронавирусом, 25 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 75 случаев инфицирования коронавирусом, 25 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 75 случаев инфицирования коронавирусом, 25 человек вылечились.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 2 279 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 556, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 675 больных, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период было проведено 181 530 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре