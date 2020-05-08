Год Нисанов отправил в Азербайджан 10 машин скорой помощи

В рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, также заслуживает внимания солидарность, проявленная государством и отдельными представителями общественности.

Как передает Day.Az, по инициативе российского бизнесмена, уроженца Азербайджана Года Нисанова в нашу страну было отправлено 10 машин скорой помощи.

Автомобили, доставленные в Баку специальным самолетом, были введены в эксплуатацию в целях укрепления материально-технической базы "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

В то время, когда в мире ведется борьба с пандемией COVID-19, солидарность государств и людей высоко ценится, так как во все времена все трудности и угрозы преодолевались в результате совместных усилий. В период распространения коронавирусной инфекции, борьба с COVID-19 более эффективна, когда существует взаимная поддержка.