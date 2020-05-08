TƏBİB: В Азербайджане начато плазменное лечение больных коронавирусом

8 мая состоялось заседание "Научно-медицинского комитета по изучению превентивных мер и новшеств в связи с вирусной инфекцией Covid-19" при правлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили АПА в TƏBİB, на заседании председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подчеркнул, что в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса под непосредственным контролем руководства страны осуществлено много важных мероприятий. Было отмечено, что в стране уже начато применение иммуно-плазменного метода для лечения тяжелобольных коронавирусом, передает Day.Az.

На заседании были обсуждены научные новшества в сфере профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции (COVID-19) и различные вопросы, связанные с научно-медицинскими мероприятиями, осуществляемыми в нашей стране в связи с их внедрением.

Отметим, комитет создан соответствующим приказом председателя правления TƏBİB с целью изучения превентивных мер и новшеств в связи с коронавирусной инфекцией Covid-19.