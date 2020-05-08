Бакинское транспортное агентство сделало заявление о работе экспресс-автобусов

Принимая во внимание многочисленные обращения граждан, пассажироперевозки по маршрутным экспресс-линиям M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном Бакинским транспортным агентством.

В графике отмеченных маршрутных линий не предусмотрено каких-либо изменений. В противном случае общественность будет незамедлительно проинформирована.

БТА призывает пассажиров пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию.