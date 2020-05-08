https://news.day.az/society/1233109.html Бакинское транспортное агентство сделало заявление о работе экспресс-автобусов
Бакинское транспортное агентство сделало заявление о работе экспресс-автобусов
Принимая во внимание многочисленные обращения граждан, пассажироперевозки по маршрутным экспресс-линиям M1, M2, M3, M4, M5, M6 и M7 будут продолжены.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном Бакинским транспортным агентством.
В графике отмеченных маршрутных линий не предусмотрено каких-либо изменений. В противном случае общественность будет незамедлительно проинформирована.
БТА призывает пассажиров пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию.
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