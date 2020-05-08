ВОЗ рассказала о влиянии поста в месяц Рамазан на риск инфицирования коронавирусом

На данный момент нет никаких достоверных данных о том, что пост каким-либо способом может повысить риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVİD-19.

Об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, для защиты от вируса следует соблюдать дистанцию с другими людьми не менее одного метра, сторониться мест массового скопления людей. Наряду с этим следует регулярно правильно мыть руки, строго соблюдать правила личной гигиены.