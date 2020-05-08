https://news.day.az/society/1233122.html ВОЗ рассказала о влиянии поста в месяц Рамазан на риск инфицирования коронавирусом
ВОЗ рассказала о влиянии поста в месяц Рамазан на риск инфицирования коронавирусом
На данный момент нет никаких достоверных данных о том, что пост каким-либо способом может повысить риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVİD-19.
Об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, для защиты от вируса следует соблюдать дистанцию с другими людьми не менее одного метра, сторониться мест массового скопления людей. Наряду с этим следует регулярно правильно мыть руки, строго соблюдать правила личной гигиены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре