Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева
Посольство Азербайджана во Франции организует виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Концерт будет проведен 10 мая в Культурном центре посольства.
Программа концерта состоит из произведений азербайджанских композиторов и известных песен.
В программе исполнителями выступят: на пианино - Вургун Векилов, на флейте - Агарагим Гулиев.
Музыка, которая прозвучит в виртуальном концерте:
1. Известная азербайджанская песня Sarı gəlin
2. Тофиг Гулиев - Səhər nəğməsi
3. Гара Гараев - Eskiz
4. Ариф Меликов - Monoloq
5. Ариф Меликов - Komdenin arzuları
6. Эмиль Афрасияб - Ataya məktub
7. Известная азербайджанская песня Laçın
8. Гара Гараев - İnsan məskən salır
9. Известная азербайджанская песня Küçələrə su səpmişəm
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