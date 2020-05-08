Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана во Франции организует виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт будет проведен 10 мая в Культурном центре посольства.

Программа концерта состоит из произведений азербайджанских композиторов и известных песен.

В программе исполнителями выступят: на пианино - Вургун Векилов, на флейте - Агарагим Гулиев.

Музыка, которая прозвучит в виртуальном концерте:

1. Известная азербайджанская песня Sarı gəlin

2. Тофиг Гулиев - Səhər nəğməsi

3. Гара Гараев - Eskiz

4. Ариф Меликов - Monoloq

5. Ариф Меликов - Komdenin arzuları

6. Эмиль Афрасияб - Ataya məktub

7. Известная азербайджанская песня Laçın

8. Гара Гараев - İnsan məskən salır

9. Известная азербайджанская песня Küçələrə su səpmişəm