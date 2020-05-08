В Агсуинском районе реконструируются дороги

В Агсуинском районе реконструируются автомобильные дороги, проходящие через девять населенных пунктов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, ремонтные работы должны закончиться до конца текущего года. Общая протяженность реконструируемой автомобильной дороги составляет 39 километров. Средства агентству выделены из резервного фонда предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджана на ремонт дорог в 2020 году.

"В настоящее время идут ремонтно-строительные работы участка дороги Агсу-Гарадаг протяженностью 20,3 километров и участка Гарадаглы-Рахимли-Шахбейли-Гарабаглы-Бозованд-Агарх-Паракенд-Машадганлы-Улгуч общей протяженностью 18,7 километра", - отметил Наджафли.

В рамках осуществляемых работ будет произведен демонтаж существующего покрытия, поднятие и расширение грунтовой основы до уровня естественного рельефа, выравнивание и уплотнение профиля. В тех частях, где грунтовая основа готова, ведутся работы по строительству нижнего и верхнего слоя дорожного полотна. Общая площадь ремонтных работ составляет 200 тысяч квадратных метров.

На последнем этапе проекта на въездах-выездах этих населенных пунктов будут построены автобусные остановки, установлены информационные щиты, 47 дорожных знаков, 80 сигнальных опор, нанесена дорожная разметка, а также линии пешеходных переходов.

В целом, проект, окажет положительное влияние на социальное благополучие каждого гражданина, проживающего в данном районе, создаст основу безопасности движения автомобилей, даст толчок развитию сельского хозяйства и создаст условия для скорейшей доставки продукции от производителя к потребителю.