https://news.day.az/society/1233152.html Заур Гусейнов: Пассажиры метро будут обязаны носить маски
Заур Гусейнов: Пассажиры метро будут обязаны носить маски
"Пассажиры метро будут обязаны носить маски".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.
З.Гусейнов сказал, что за соблюдением данного требования будут следить сотрудники полиции и метрополитена: "Соблюдение социальной дистанции важно. Для этого будут использованы указательные знаки. Тем не менее, соблюдение социальной дистанции все же зависит от пассажиров".
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