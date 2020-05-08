Заур Гусейнов: Пассажиры метро будут обязаны носить маски

"Пассажиры метро будут обязаны носить маски".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.

З.Гусейнов сказал, что за соблюдением данного требования будут следить сотрудники полиции и метрополитена: "Соблюдение социальной дистанции важно. Для этого будут использованы указательные знаки. Тем не менее, соблюдение социальной дистанции все же зависит от пассажиров".