https://news.day.az/society/1233153.html В метро будет ежедневно проводиться дезинфекция
В метро будет ежедневно проводиться дезинфекция
"В метро ежедневно будет проводиться дезинфекция".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.
Он отметил, что санитарные работы будут проводиться и в депо, и в поездах. По его словам, дезинфекция будет проводиться чаще трех раз в день.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре