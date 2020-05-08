В метро будет ежедневно проводиться дезинфекция

"В метро ежедневно будет проводиться дезинфекция".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов.

Он отметил, что санитарные работы будут проводиться и в депо, и в поездах. По его словам, дезинфекция будет проводиться чаще трех раз в день.