В Турции издана книга "Региональная кухня Иреванского ханства" (İrəvan xanlığı bölgə mətbəxi), которая в ближайшее время будет доставлена в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов.

Выпуск издания посвящен 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам Амирасланова, работа над изданием шла на протяжении пяти лет. В книге представлена широкая информация с красочными иллюстрациями о кухне Иреванского ханства. Он отметил, что из генетической памяти азербайджанского народа никогда не сотрется чувство целостности Азербайджана.

"Если мы сравним региональную кухню Иреванского ханства с другими - Тебризской, Нахчыванской, Гянджинской, Гарабагской, Шамахинской, Шекинской, Ардебильской, то мы увидим, что она тесно связана с кулинарными традициями этих регионов. Блюда, названия продуктов, технология приготовления, кухонные принадлежности и приборы, кулинарные приметы, традиции, праздничная кухня и т.д. практически не отличаются. В Иреванской кухне наиболее четко выражается роль различных видов тендира, саджа, шиша. Таким образом, в ее основе очевиден исламский, мусульманский образ мышления. При сравнении блюд Иреванской кухни с блюдами повара султана Мурада - Махмуда Ширвани (XV век), повара шаха Исмаила Хатаи - Баверчина (1521 год), шаха Аббаса - Усты Нуруллаха (1 590 год), шеф-повара Надира Мирзы Каджара (XIX век) с сегодняшними источниками, мы еще раз убеждаемся в том, что региональная кухня Иреванского ханства является неотъемлемой частью национальной кухни Азербайджана. И можем заявить - наша кухня и культура, присущая азербайджанцам тех краев, продолжают жить. Если представить всю азербайджанскую кухню в виде большого ковра, то Иреванская будет одним из красивейших ее узоров. Если на ковре не будет хватать хоть одного узора, он не будет целостным", - сказал Таир Амирасланов, который в 2018 году провел День Иреванской кухни в Баку.