https://news.day.az/society/1233160.html Будет ли Бакинский метрополитен штрафовать за отсутствие маски?
Будет ли Бакинский метрополитен штрафовать за отсутствие маски?
Штрафование пассажиров, входящих в Бакинский метрополитен без масок, не в компетенции структуры.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, такие меры могут принимать соответствующие структуры: "Метрополитен будет функционировать в соответствии с правилами в рамках своих полномочий и осуществлять контроль согласно этим правилам".
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