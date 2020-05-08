Будет ли Бакинский метрополитен штрафовать за отсутствие маски?

Штрафование пассажиров, входящих в Бакинский метрополитен без масок, не в компетенции структуры.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, такие меры могут принимать соответствующие структуры: "Метрополитен будет функционировать в соответствии с правилами в рамках своих полномочий и осуществлять контроль согласно этим правилам".