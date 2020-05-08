https://news.day.az/society/1233163.html Бакметрополитен: Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе
Бакметрополитен: Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе
Работники старше 65 лет не будут допускаться к работе.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, сообщает Day.Az.
Мамедов отметил, что поскольку карантинный режим продлен до 31 мая, все рекомендации и поручения Оперативного штаба будут соблюдаться: "Поскольку согласно решению, гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома, работники метро этой возрастной категории тоже не будут привлекаться к работе".
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