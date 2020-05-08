Плотность пассажиропотока в бакинском метро будет контролироваться

Будут приняты все необходимые меры, чтобы устранить плотность пассажиропотока на станциях метро.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, в связи с этим плотность пассажиров на станциях будет контролироваться.

"Если не удастся устранить плотность пассажиропотока, то деятельность метрополитена может быть повторно приостановлена. Это не исключено. Однако мы попытаемся использовать все методы, чтобы не допустить такого", - сказал Гусейнов.

Заместитель председателя ЗАО Хидаят Мамедов добавил, что станции будут работать с 06:00 до 23:59.

"Интервал между поездами останется прежним, то есть две минуты. В соответствии с плотностью пассажиропотока график может быть изменен. Девятого мая какая-либо высокая плотность не ожидается", - уточнил Мамедов.