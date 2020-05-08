https://news.day.az/society/1233173.html МВД Азербайджана обратилось к населению - ФОТО
МВД Азербайджана обратилось к населению - ФОТО
Находясь на территории Бакинского метрополитена, который возобновит деятельность девятого мая, в обязательном порядке необходимо использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, в целом серьезно соблюдать правила, определенные в период карантинного и санитарного режимов.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана.
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