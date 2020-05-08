https://news.day.az/society/1233206.html Температура, которая душит - Репортаж из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом - ВИДЕО
Температура, которая душит - Репортаж из больницы, где лечатся инфицированные коронавирусом - ВИДЕО
REAL TV подготовил видеорепортаж из одной из больниц, где лечатся инфицированные коронавирусом.
Как сообщает Day.Az , в репортаже показано состояние тяжелобольных больных, проходящих лечение в реанимационном отделении больницы. Из-за того, что эти пациенты не могут самостоятельно дышать, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В видеоматериале зрители могут воочию видеть борьбу за выживание больных, инфицированных коронавирусом.
Представляем вашему вниманию данный репортаж:
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