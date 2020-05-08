В центре Баку сгорел автобус

21:54

Пожарные бригады потушили пожар, произошедший в одном из автобусов в центре Баку.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сгорела моторная часть пассажирского автобуса "Karsan" и 5 мест в салоне. Остальная часть машины была защищена от огня.

21:30

В центре Баку произошел пожар в одном из автобусов.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на улице Тебриз 98, близ станции метро "Нариман Нариманов". Очевидцы засняли на видео возгорание и опубликовали кадры в социальных сетях.

По их словам, автобус Karsan, находясь в движении, внезапно загорелся. Возгорание началось в двигателе машины. Согласно первичным данным, в автобусе не было пассажиров - он находился у конечной остановки.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.