Представители азербайджанской диаспоры возложили цветы в Светлогорском районе

Делегация представителей азербайджанской диаспоры Жлобинского района Беларуси накануне Дня Победы посетила деревню Якимова Слобода Светлогорского района. Гостей интересовало расположенное здесь братское захоронение. В нем вместе с другими героями упокоен уроженец Азербайджана Халилов Пахливан Халил оглы, боец Красной Армии, который пал смертью храбрых при освобождении территории Светлогорского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Беларусь Сегодня.

Это был один из напряженнейших периодов Великой Отечественной войны для Гомельской области. Якимова Слобода вместе с другими деревнями тогдашнего Паричского района была превращена противником в сильный опорный пункт со значительным гарнизоном. 25 ноября 1943 года первая атака бойцов из-за сильного огня артиллерии и пулеметов врага просто захлебнулась, но к исходу суток вражеский гарнизон был окружен. И так отбивали у фашистов каждую деревню.

Азербайджанец Халилов Пахливан Халил оглы был одним из тех героев, которому сейчас за свободу благодарен каждый житель района. Согласно ОБД "Мемориал", погиб он 10 января 1944 года. Примечательно, что долгое время семья павшего воина считала его без вести пропавшим. О трагической судьбе и месте захоронения Халилова родные узнали лишь десять лет назад. Глава азербайджанской диаспоры Жлобинского района - директор ОАО "Бобовский" и депутат районного Совета Али Ахмедов. Он рассказал, что диаспора находится в постоянном контакте с представителями местной власти и школы:

- На могилу к своему предку в Якимову Слободу приезжал племянник воина. Мы выражаем слова искренней признательности всем жителям деревни за уважительное и почтительное отношение к месту воинского захоронения, в котором обрел последнее пристанище наш земляк.