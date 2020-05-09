https://news.day.az/society/1233285.html Бахтияр Мамедов: Пассажиры бакинского метро должны соблюдать социальную дистанцию
Бахтияр Мамедов: Пассажиры бакинского метро должны соблюдать социальную дистанцию
На платформах и в вагонах бакинского метро регулярно озвучивается информация о необходимости соблюдения социальной дистанции.
Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает Day.Az.
По его словам, несмотря на то, что регулировать вход пассажиров в вагоны и их размещение на местах невозможно, об этом написано на сиденьях:
"На сиденья наклеены знаки. Работники метро рекомендуют пассажирам соблюдать дистанцию. Для пассажиров, которые едут, стоя, выделены соответствующие обозначенные места".
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