https://news.day.az/society/1233302.html Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана
Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана
Выплаты по различным видам соцобеспечения получили два миллиона граждан Азербайджана.
Об этом на брифинге в формате видеоконференции для международных организаций и представительств посольств по мерам, осуществляемым с целью поддержки занятости и социального благополучия в Азербайджане в связи с пандемией, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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