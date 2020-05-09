Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана

Выплаты по различным видам соцобеспечения получили два миллиона граждан Азербайджана.

Об этом на брифинге в формате видеоконференции для международных организаций и представительств посольств по мерам, осуществляемым с целью поддержки занятости и социального благополучия в Азербайджане в связи с пандемией, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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