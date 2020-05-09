Еще одна страна заинтересована в применении модели азербайджанской системы Службы ASAN

Непал заинтересован в применении модели Службы ASAN внутри страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Службу.

По данным источника, в 2019 году премьер-министр Непала посетил Азербайджан в рамках Саммита Движения неприсоединения. Он отметил, что в центрах Службы ASAN различными государственными органами предоставляются более 320 услуг.

Он также отметил, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по созданию электронного правительства и в качестве примера привел направление ASAN Visa, которое способствует более прогрессивному развитию туристической отрасли.

Также было подчеркнуто, что применение модели Службы ASAN в Непале в рамках государственно-частного партнерства может способствовать развитию экономики страны.

Создание надежной платформы электронного управления будет способствовать расширению национальной экономики, тем самым способствуя эффективному управлению социальными процессами в стране.