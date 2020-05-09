Экс-глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев обратился в суд в связи с сокращением срока наказания в соответствии с изменениями в УК.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Гарадагский районный суд не удовлетворил жалобу Джахангира Гаджиева.

Дж.Гаджиев подал апелляционную жалобу на решение суда. Апелляционная жалоба передана на производство судьи Эльмара Рагимова.

Отметим, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев в совокупности с предыдущим сроком осужден на 16 лет и 6 месяцев, бывший депутат Дуньямин Халилов - с объединением с предыдущим сроком на 14 лет и 6 месяцев, Исмаил Идаятзаде - с объединением с предыдущим сроком на 5 лет и 6 месяцев. Из других обвиняемых Джамал Гасанов, Сархан Расулов, Натиг Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулгамидов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахраддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахаддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов и Рамис Керимов осуждены условно.

Следствием было установлено, что в 2001-2015 годах по указанию Дж.Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов) и проводились незаконные вексельные операции.

В Бакинском апелляционном суде срок приговора был сокращен на 3 месяца и назначено наказание в виде 16 лет 3 месяцев лишения свободы.